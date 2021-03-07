Формы радости. Псковичи знают, что дарить на 8 Марта

13:22, 07 марта 2021, ПАИ

Лёгкая растерянность в глазах, задумчивый вид и скованность движений – если вы наблюдаете подобные симптомы у мужчин, то, вероятнее всего, скоро Международный женский день. Представители сильного пола всей России (и не только) ломают голову над подарком и стоят в очередях за тюльпанами. Перед ними стоит серьёзная задача – порадовать близких сердцу дам. Чтобы снизить вероятность провала и повысить коэффициент счастья на квадратный метр, мы решили собрать мнения псковичей на тему подарков к 8 Марта. Смотрите в нашем предпраздничном опроснике.



В современном обществе всё чаще звучат заявления о том, что 8 Марта, вопреки своему первоначальному смыслу, пропагандирует сексистские стереотипы. Сторонники феминизма регулярно проводят в этот день мероприятия, посвящённые гендерному равноправию, подчёркивая необходимость борьбы с домашним насилием в отношении женщин, занижением заработной платы, а также прочими проявлениями дискриминации. Разговор о том, справедливы ли такие суждения или нет, оставим на другой раз. Однако среди опрошенных были мнения, что Международный женский день – это архаичный праздник и он больше раздражает, чем радует. Ему уделяют больше внимания, чем он заслуживает. «Настоящему мужчине, не нужны поводы для того, чтобы порадовать любимых. Он должен быть рядом, поддерживать и быть сильным – это лучшее, что он может сделать для любой женщины», – говорил один респондент.

Подавляющее большинство придерживалось другого мнения. 8 Марта – это дополнительный повод порадовать женщин, сказать им что-то приятное и подарить цветы. Цветы, надо сказать, среди подарков занимают первую строчку. Вернее сказать, что они вне рейтингов и являются синонимом этого праздника.

Что касается дополнения к букету, тут список шире. Девушки чаще говорят, что будут рады любому подарку, главное – внимание и момент. Хотя есть и конкретные просьбы: выходной или билеты на концерт. Мужчины были растеряны, и многие ещё думали над подарком в момент опроса. Те, кто всё же определился, предлагают разное в зависимости от финансовых возможностей и интересов близких дам. Кто-то планирует подарить модель последнего «Айфона», кто-то – бутылку хорошего вина или книгу, кто-то – духи или сладости. Не исключён вариант и творческого подарка: песня, стих, подделка ручной работы, – но это для большинства, скорее, как план «Б».

Все сходятся во мнении, что нет идеального подарка, есть момент и эмоции – и это самое важное в этом празднике. Дарите эмоции и разделите моменты радости с любимыми. С праздником вас, дорогие и прекрасные женщины!