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О планах связать Псков с Москвой ежедневными рейсами рассказал Михаил Ведерников

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

О необходимости ввести ежедневные авиарейсы Псков – Москва губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в интервью ТАСС. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что города должны быть связаны ежедневными рейсами с апреля, и назвал эту задачу архистратегической.

«Это важно в первую очередь, конечно, для удобства людей, для инвесторов, для развития туризма. Планы большие: мы в графике у Минтранса по ремонту рулёжных дорожек, и наша задача – в максимально короткое время сформировать годовой пассажиропоток не менее 130 тысяч пассажиров», – рассказал Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

Как только задача будет решена, администрация области начнёт субсидировать рейсы, но не деятельность аэропорта. Предположительно это произойдёт до конца 2022 года.

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