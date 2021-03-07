Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с фурой в Опочецком районе

14:42, 07 марта 2021, ПАИ

Трагическое ДТП случилось сегодня около 12:00 на федеральной трассе Санкт-Петербург – Киев (граница с Белоруссией) в Псковской области. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

По предварительным данным, у опочецкой деревни Гривы легковой автомобиль «Лада-Гранта» пошёл на обгон на участке дороги с подъёмом в гору. Водитель не заметил встречную машину. В результате произошло лобовое столкновение с фурой. Водитель «Лады» погиб на месте.

За грузовой машиной следовала ещё одна фура, она также попала в ДТП.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая помощь. Детали происшествия устанавливаются.