Парк «Россия – моя история» планируют открыть в Пскове в 2021 году

15:59, 07 марта 2021, ПАИ

О сроках открытия исторического парка «Россия – моя история» в Пскове рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ТАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Конкурс разыгран, подрядчик определён. Будем стараться открыть его до конца года, если коронавирус не внесёт свои коррективы», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что, как правило, данные парки появляются в городах-миллионниках.

«Псковская область – первый субъект не миллионник, в котором благодаря владыке такой парк появится, – заявил губернатор о роли митрополита Псковского и Порховского Тихона в создании парка. – Это исключительно его заслуга».

Потратить намерены 500 млн рублей. 250 млн поступят из резервного фонда Правительства Российской Федерации и 250 млн – из внебюджетных средств.