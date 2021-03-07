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Общество

Проекты реставрации псковских храмов из списка наследия ЮНЕСКО создадут в 2021 году

О планах реставрации псковских храмов из списка наследия ЮНЕСКО рассказал в интервью ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что темп выполнения реставрационных работ связан с отсутствием актуальной проектно-сметной документации.

«Где-то, допустим, если говорить про Мирожский, Снетогорский монастыри, нужны изыскательные работы», – прокомментировал ситуацию Михаил Ведерников и заявил, что в 2021 году будет осуществляться проектирование.

«Цифры, которые нам изначально называли на проектировании, благодаря владыке нашему – он серьёзно к этому вопросу подошёл – по некоторым позициям уменьшили в десять раз без ущерба качеству. Думаю, порядка 150-200 млн будет предусмотрено, но уверен, что нам это обойдётся гораздо дешевле», – рассказал Михаил Ведерников.

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