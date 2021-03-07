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Общество

Выставка детской живописи и керамики открылась в псковском Доме офицеров

Фрагмент фото со страницы «Псковский Монмартр» в Facebook.

Вернисаж состоялся сегодня в псковском Доме офицеров. Об этом сообщается в сообществе «Псковский Монмартр» в социальной сети Facebook.

Познакомить псковичей с выставкой «Мы едем к вам» организаторы планировали ещё прошлой весной, но помешала пандемия.

«Преподаватели этой школы до самозабвения любят Псков и балуют наш город не только своими посещениями, но и выставками», – говорится в сообщении.

В центре экспозиции – работы учащихся Санкт-Петербургской детской художественной школы № 16. С ними можно познакомиться до 24 марта.

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