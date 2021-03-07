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Автомобиль врезался в столб в Новосокольническом районе

ДТП произошло сегодня вечером в деревне Зажогино Новосокольнического района Псковской области. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

По предварительным данным, автомобиль BMW зацепил обочину, после чего машину развернуло в противоположную сторону и она врезалась в столб.

В машине находились два человека, они направлялись из Москвы в Белоруссию. Водитель и пассажир трезвы и не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают ГИБДД, МЧС. Уточняются обстоятельства ДТП.

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