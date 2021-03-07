Автомобиль врезался в столб в Новосокольническом районе
ДТП произошло сегодня вечером в деревне Зажогино Новосокольнического района Псковской области. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
По предварительным данным, автомобиль BMW зацепил обочину, после чего машину развернуло в противоположную сторону и она врезалась в столб.
В машине находились два человека, они направлялись из Москвы в Белоруссию. Водитель и пассажир трезвы и не пострадали.
Сейчас на месте происшествия работают ГИБДД, МЧС. Уточняются обстоятельства ДТП.