0
21:31
Завтра в России отмечается первый день Масленицы
20:57
В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
20:57
Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта
20:25
Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок
20:03
11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета
19:24
Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района
18:57
Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым
Еще новости
Общество

Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым

Хедлайнером «Данилов-феста», который проходит в эти выходные в Псковском театре драмы, стал один из самых репертуарных драматургов страны, лауреат премии «Золотая маска», неоднократный номинант на главные литературные премии России Дмитрий Данилов, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Трёхдневный фестиваль вобрал в себя мероприятия разных форматов: в эти дни на большой сцене идёт премьерный спектакль «Свидетельские показания», состоялись показы фильма «Человек из Подольска», в Новом зале проходят читки пьес Дмитрия Данилова, в галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района», увенчает фестиваль большая творческая встреча с Дмитрием Даниловым. Открытая творческая встреча с Дмитрием Даниловым состоится на Большой сцене театра 8 марта в 19:30. Вход свободный. Кроме того, драматург принимает участие во всех мероприятиях «Данилов-феста», – отметили в пресс-центре.

Дмитрий Данилов – прозаик, ставший за несколько лет сверхуспешным драматургом. Его пьесы «Человек из Подольска», «Серёжа очень тупой» и«Свидетельские показания» вошли в репертуар десятка театров по всей стране, их ставили такие режиссёры, как Михаил Угаров, Марина Брусникина и Михаил Бычков. За пьесу «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов получил высшую театральную награду – премию «Золотая маска».

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Завтра в России отмечается первый день Масленицы
07 марта 2021
Завтра в России отмечается первый день Масленицы
В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
07 марта 2021
В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта
07 марта 2021
Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта
Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок
07 марта 2021
Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок
11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета
07 марта 2021
11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета
Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района
07 марта 2021
Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района
Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым
07 марта 2021
Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым
Стало известно, когда состоится отпевание Валентина Курбатова
07 марта 2021
Стало известно, когда состоится отпевание Валентина Курбатова

Идет загрузка...