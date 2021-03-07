Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым

18:57, 07 марта 2021, ПАИ

Хедлайнером «Данилов-феста», который проходит в эти выходные в Псковском театре драмы, стал один из самых репертуарных драматургов страны, лауреат премии «Золотая маска», неоднократный номинант на главные литературные премии России Дмитрий Данилов, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Трёхдневный фестиваль вобрал в себя мероприятия разных форматов: в эти дни на большой сцене идёт премьерный спектакль «Свидетельские показания», состоялись показы фильма «Человек из Подольска», в Новом зале проходят читки пьес Дмитрия Данилова, в галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района», увенчает фестиваль большая творческая встреча с Дмитрием Даниловым. Открытая творческая встреча с Дмитрием Даниловым состоится на Большой сцене театра 8 марта в 19:30. Вход свободный. Кроме того, драматург принимает участие во всех мероприятиях «Данилов-феста», – отметили в пресс-центре.

Дмитрий Данилов – прозаик, ставший за несколько лет сверхуспешным драматургом. Его пьесы «Человек из Подольска», «Серёжа очень тупой» и«Свидетельские показания» вошли в репертуар десятка театров по всей стране, их ставили такие режиссёры, как Михаил Угаров, Марина Брусникина и Михаил Бычков. За пьесу «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов получил высшую театральную награду – премию «Золотая маска».