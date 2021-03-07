11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета

20:03, 07 марта 2021, ПАИ

11 марта в России заканчивается действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет «Ростелеком», «МегаФон», сообщает РБК. Ранее эти провайдеры просили продления, но ответа до сих пор нет, и они должны будут выключить передатчики. Это значит, что все россияне, в том числе и псковичи, использующие ресурсы данных провайдеров, на следующей неделе могут остаться без интернета.



«Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам, который является основным органом, занимающимся распределением этого ресурса в России, на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц», - пишет издание.



В абонентском отделе компании «Ростелеком» данную информацию прокомментировали следующим образом:

«На сегодняшний день официального подтверждения со стороны руководства у нас нет. Так что поводов для беспокойства со стороны пользователей быть не должно. Если и возникнту какие-то ограничения по подаче интернет-трафика со стороны нашей компании, он будут связаны только с техническими работами 10 и 11 марта».