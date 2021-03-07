0
21:31
Завтра в России отмечается первый день Масленицы
20:57
В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
20:57
Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта
20:25
Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок
20:03
11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета
19:24
Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района
18:57
Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым
Еще новости
Общество

11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета

11 марта в России заканчивается действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет «Ростелеком», «МегаФон», сообщает РБК. Ранее эти провайдеры просили продления, но ответа до сих пор нет, и они должны будут выключить передатчики. Это значит, что все россияне, в том числе и псковичи, использующие ресурсы данных провайдеров, на следующей неделе могут остаться без интернета.
 

«Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам, который является основным органом, занимающимся распределением этого ресурса в России,  на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц», - пишет издание.

В абонентском отделе компании «Ростелеком»  данную информацию прокомментировали следующим образом:

«На сегодняшний день официального подтверждения со стороны руководства у нас нет. Так что поводов для беспокойства со стороны пользователей быть не должно. Если и возникнту какие-то ограничения по подаче интернет-трафика  со стороны нашей компании, он будут связаны только с техническими работами 10 и 11 марта».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Завтра в России отмечается первый день Масленицы
07 марта 2021
Завтра в России отмечается первый день Масленицы
В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
07 марта 2021
В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта
07 марта 2021
Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта
Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок
07 марта 2021
Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок
11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета
07 марта 2021
11 марта в России абоненты провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» могут остаться без домашнего интернета
Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района
07 марта 2021
Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района
Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым
07 марта 2021
Псковский драмтеатр приглашает зрителей на встречу с лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Даниловым
Стало известно, когда состоится отпевание Валентина Курбатова
07 марта 2021
Стало известно, когда состоится отпевание Валентина Курбатова

Идет загрузка...