Псковичам дали рекомендации по выбору «правильных» цветов накануне 8 марта

20:57, 07 марта 2021, ПАИ

Международный женский день, пожалуй, самый «цветочный» российский праздник в году. На первый взгляд, требований к этой романтической продукции быть не может. Однако в Управлении Роспотребнадзора Псковской области при покупке весенних букетов просят обратить внимание на некоторые нюансы.

«Стебель не должен быть слишком сухим. Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» вовсе не является свидетельством «второй свежести» цветка», - рекомендуют специалисты ведомства.

Еще два важнейших из признаков «правильности» цветов - степень раскрытия бутона и эластичность лепестков.

«Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше. Что касается эластичности цветов, то у растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении», - рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.