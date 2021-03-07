Завтра в России отмечается первый день Масленицы

21:31, 07 марта 2021, ПАИ

В этом году Международный женский день совпал с началом Масленицы. Понедельник Масленичной недели по традиции называют «встречей». В этот день наши предки мастерили чучело Зимы, набивали его соломой и наряжали. И, конечно, пекли блины. Самый первый отдавали нищему, с просьбой помянуть ушедших их жизни родственников

Масленицу славяне делили на Узкую – она, как раз, начнется завтра и на Широкую - с четверга. С понедельника до среды полагалось приводить дом в порядок, а также спать, больше обычного. Кроме этого, невестки шли к своим матерям, чтобы напечь много блинов и встретить в гостях свекров.