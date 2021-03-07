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Общество

Завтра в России отмечается первый день Масленицы

В этом году Международный женский день совпал с началом Масленицы. Понедельник Масленичной недели по традиции называют «встречей». В этот день наши предки мастерили чучело Зимы, набивали его соломой и наряжали. И, конечно, пекли блины.  Самый первый отдавали нищему, с просьбой помянуть ушедших их жизни родственников

Масленицу славяне делили на Узкую – она, как раз, начнется завтра и на Широкую -  с четверга.  С понедельника до среды полагалось приводить дом в порядок, а  также спать, больше обычного. Кроме этого, невестки шли к своим матерям, чтобы напечь много блинов и встретить в гостях свекров.

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