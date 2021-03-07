В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря завершился открытый турнир по настольному теннису

23:28, 07 марта 2021, ПАИ

В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря завершился открытый турнир по настольному теннису на призы спортивного клуба «Дружина Довмонта», сообщает газета «Печорская правда».

Состязания на выявление сильнейшего продолжались более шести часов, в них принимали участие сорок два участника. В турнире женщин победила многократный призёр соревнований всероссийского уровня Александра Васильева. Призёром в турнире ветеранов в категории «50+» стал Николай Сапиташ.

«Упорным выдался матч за третье место у мужчин. Сумасшедший «камбэк» в нём совершил один из сильнейших мастеров Псковской области Виталий Шудегов. Он, проигрывая 0:2 по сетам великолучанину Михаилу Краснову, сумел перевернуть игру. В итоге – победа Виталия Шудегова в малом финале со счётом 3:2 и заслуженная бронза», – пишет издание.

Каждый из участников турнира получил памятные призы, а призёры и победители – грамоты, медали и статуэтки.



