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Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
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Общество

Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днём, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«В этот праздничный весенний день мы говорим слова искренней признательности нашим мамам, жёнам, сёстрам, дочерям и коллегам. С вами связаны самые тёплые и нежные чувства», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с первых дней каждого человека окружает тепло безграничной материнской заботы. «Затем женщины открывают нам мир настоящей любви. Но самое невероятное женское чудо – это дар новой жизни маленькому человеку, а нам – радости отцовства», – заметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что женщины учат мужчин любить и быть любимыми, открывают мужчинам новые горизонты, вдохновляют на подвиги и свершения. «Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами, защищая вас от бурь и невзгод, окружая вниманием и заботой», – отметил Михаил Ведерников.

«Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости и улыбок. А мы приложим к этому все усилия. Желаю вам счастья, благополучия, хорошего весеннего настроения и всего самого доброго! Любите и будьте любимы! С праздником!» – заключил губернатор.

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