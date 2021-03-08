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Общество

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства уверен, что праздник 8 Марта – это хорошая традиция для сбережения истинных ценностей и нравственных ориентиров.

«Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром», – отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что женщины приносят в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. «Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию. Волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми», – обратился Владимир Путин к россиянкам.

По мнению главы государства, «забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, – всё это нелёгкий каждодневный труд». «Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», – уверен президент.

Отдельно Владимир Путин поздравил женщин – медицинских работников. «В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, продолжаете трудиться с полной отдачей. Благодарю всех женщин – врачей, фельдшеров, медсестёр и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных» зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку», – отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что 8 Марта – день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. «Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас», – заметил президент.

Он от всего сердца поздравил россиянок с праздником, пожелав здоровья, успехов во всём, взаимопонимания, как можно больше поводов для улыбок и радости. «Будьте счастливы!» – завершил обращение президент России.

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