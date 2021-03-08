Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

11:03, 08 марта 2021, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдаётся гражданам, отслужившим в Вооружённых силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району и МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, 59-25-32.