Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 10 322 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
7 марта в стране зафиксировано 379 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 8 марта в России выявлено 4 333 029 случаев заболевания коронавирусом, 3 922 246 человек выздоровело, 89 473 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 32 655 случаев заражения коронавирусом, 21 701 человек выздоровел, 181 пациент умер.