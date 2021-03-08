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Общество

Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 10 322 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 марта в стране зафиксировано 379 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 8 марта в России выявлено 4 333 029 случаев заболевания коронавирусом, 3 922 246 человек выздоровело, 89 473 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 32 655 случаев заражения коронавирусом, 21 701 человек выздоровел, 181 пациент умер.

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