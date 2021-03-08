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Общество

Псковский облсовпроф поздравил жительниц региона с 8 Марта

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени всего регионального профсоюзного объединения поздравил жительниц Псковской области с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Вы совмещаете в себе способность грамотно и профессионально проявлять себя на рабочем месте, быть лучшими хозяйками дома, мудро взаимодействовать с окружающими и при этом оставаться красивыми, сильными и уверенными в себе», – отметил Игорь Иванов.

«Пусть будет успешен ваш путь, легки поставленные задачи!» – обратился он к жительницам региона и пожелал им счастья, благополучия, любви и здоровья.

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