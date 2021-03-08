Восьмилетний мальчик погиб в ДТП по дороге в Псков

12:40, 08 марта 2021, ПАИ

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП по дороге в Псков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Новгородской области.

Дорожная авария произошла 7 марта около 12:40 на 48-м километре дороги Шимск – Феофилова Пустынь в Новгородской области. Автомобиль с пятью пассажирами направлялся из Старой Руссы в Псков. В Шимском районе машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП погиб восьмилетний мальчик, а водителя и ещё двух пассажиров – мальчиков шести и 15 лет – с различными травмами доставили в больницу.