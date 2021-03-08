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Общество

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила псковичек с 8 Марта

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина записала праздничное видеообращение, в котором поздравила жительниц Псковской области с Международным женским днём.

«Уважаемые преподаватели, студенты, жители Пскова и области. Псковский государственный университет поздравляет вас с весенним праздником – Международным женским днём», – отметила Наталья Ильина.

Ректор ПсковГУ обратилась к прекрасной половине человечества и от себя лично пожелала всем здоровья, счастья и больше солнечных дней.

«Всегда оставайтесь сильными и позитивными. И всегда оставайтесь теми людьми, которые зарождают, развивают свой университет, свой город, свою область и свою страну. С праздником!» – заключила Наталья Ильина.

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