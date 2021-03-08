Директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов поздравил жительниц региона с 8 Марта

15:23, 08 марта 2021, ПАИ

Руководитель Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов поздравил жительниц региона с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала банка.

В своем поздравлении Дмитрий Алемасов пожелал «виновницам торжества» счастья, любви, весеннего настроения, цветов, комплиментов, улыбок и восторженных взглядов, а также, чтобы каждый день жизни был прекрасным.

«Самый первый весенний праздник наполнен нежностью, любовью, ароматом цветов и самыми искренними словами в адрес прекрасной половины человечества. Хотя нет таких слов, которыми можно сполна выразить свои чувства. Ваши обаяние, доброжелательность, красота и мудрость – пожалуй, главные движущие силы на планете. И, конечно, главная мотивация для мужчин быть лучше и достойными вас. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми! Озаряйте этот мир своими улыбками, любите и будьте любимы!» — заключил Дмитрий Алемасов.