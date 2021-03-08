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Общество

Александр Козловский поздравил псковичек с 8 Марта

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Козловский поздравил жительниц Псковской области с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Дорогие женщины, девушки, девочки! С праздником вас! С Международным женским днём! Вы – наша опора, наше счастье, та самая сила, которая помогает нам двигаться вперёд, вершить, творить. Пусть каждый день в вашей жизни будет наполнен весенним теплом, пусть улыбка всегда озаряет всех вокруг, пусть все ваши мечты обязательно сбудутся! А всё остальное зависит от нас, мужчин», – отметил депутат.

Александр Козловский также призвал всех мужчин обнять сегодня своих матерей, жён и дочерей. «Они – самое главное в жизни!» – заключил парламентарий.

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