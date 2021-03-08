Студенты-спасатели поздравили сотрудниц псковского МЧС с Международным женским днём

17:19, 08 марта 2021, ПАИ

Студенты-спасатели ВСКС, учащиеся Агротехнического колледжа и Псковского государственного университета, поздравили с Международным женским днём сотрудниц ГУ МЧС России по Псковской области 8 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Студенты-спасатели пришли к сотрудницам МЧС, которые несут службу в этот день. Они поздравили женщин и подарили каждой из них цветы в благодарность за службу.

Отметим, что поздравления проходят в рамках приуроченной к Международному женскому дню ежегодной всероссийской акции «Вам, любимые».