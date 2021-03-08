Вузам разрешили проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии

18:06, 08 марта 2021, ПАИ

В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщили в Правительстве РФ. Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им даёт постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.