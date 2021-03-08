В Псковской научной библиотеке пройдёт конференция по онлайн- и офлайн-обслуживанию читателей

18:37, 08 марта 2021, ПАИ

18 марта 2021 года в Пскове состоится XVII областная научно-практическая конференция «Возможности библиотек для населения: online- и offline-обслуживание» из цикла «Власть. Население. Библиотека». Место проведения – ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (ул. Профсоюзная, д.2). Открытие конференции в 10:00. Об этом сообщил сайт учреждения.

Организаторы мероприятия – комитет по культуре Псковской области и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Главная тема конференции – обслуживание пользователей библиотек в онлайн- и офлайн-форматах.

Программа конференции предусматривает обсуждение таких проблем, как:

– внедрение новых технологий в информационное обслуживание пользователей;

– приоритеты развития средств автоматизации библиотек;

– возможности библиотек для предоставления госуслуг населению;

– культурно-просветительская и информационная деятельность библиотек в онлайн-среде: новые возможности и их реализация;

– участие библиотек в национальном проекте «Культура».

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты органов управления и организаций в сфере культуры, образования, информационных технологий и связи, печати и массовых коммуникаций, библиотечные специалисты.

Контактная информация: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», (8112) 72-84-01 (приёмная).