Власти Великих Лук поздравили горожанок с 8 Марта

18:49, 08 марта 2021, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучанок с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что жительницы Великих Лук обладают многогранными талантами и способностью брать ответственность за решение сложных производственных и общественных задач. При этом великолучанки славятся добротой, обаянием и неравнодушием.

«Вам, дорогие женщины, удаётся с успехом сочетать эффективную трудовую деятельность с воспитанием детей и домашними обязанностями, – отметили городские власти. – Сохраняя женственность и душевность, вы показываете пример добросовестного отношения к делу и умения достигать намеченных целей в самых разных сферах жизни, добиваетесь впечатляющих результатов в науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, политике».

Власти Великих Лук подчеркнули, что особой благодарности заслуживает «ваш великий материнский труд, искренняя любовь и забота о близких и родных».

«Глубокого уважения достойны представительницы старшего поколения, которые внесли большой вклад в развитие страны, региона и города, а сегодня являются надёжными хранительницами лучших традиций нашего народа и передают их молодёжи», – добавили они.

Николай Козловский и Любовь Романова пожелали всем великолучанкам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и большого личного счастья. «Пусть в ваших семьях царит гармония и взаимопонимание, а в жизни будет больше радости и улыбок! Мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!» – заключили градоначальники.