Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды

19:52, 08 марта 2021, ПАИ

Гость из Москвы оставил собаку на несколько дней в запертой машине на холоде без воды и еды. Об этом ПАИ рассказала зоозащитная оргпанизация «Шанс».

«Жители микрорайона обратили внимание на машину, в которой живёт мужчина с собакой. Потом заметили, что фары перестали гореть. Видимо, сел аккумулятор, и с этого дня щенок остался в машине один, сегодня – третьи сутки. Вчера щенок начал лаять. В «Шанс» о щенке в машине сообщила Ирина Сергеева.

На сигнал о запертом в машине щенке не отреагировать мы просто не могли. Сегодня на место приехали наш ловец Ирина и помощник ветеринара Александра. Приехал наш друг Дмитрий Герасимов, он тоже старался вызволить собаку из оледеневшей машины. Собрались люди, живущие рядом, с ними Ирина Сергеева. Мы хотели всё сделать по закону, чтобы не навлечь на себя множество проблем. Обратились в полицию.

Время шло. Машина заперта, хозяина нет. Наша команда и все, кто был рядом с машиной, с каждой минутой всё сильнее волновалась за щенка.

Мы обратились за помощью к депутату Псковской городской Думы по округу, где находилась злополучная машина, – Сергею Павловичу Колосову. Он приехал уже через 10 минут! Разговаривал с полицейскими, кому-то звонил, куда-то ездил. Мы, честно говоря, от растерянности даже не поняли. Но в итоге машину разрешили вскрыть! Всё как положено: под видеозапись, со свидетелями и полицией. Машину открыли, щенка освободили, отпоили. У щенка при осмотре обнаружен чип. Есть информация, что щенок был взят в приюте Подмосковья. Будем проверять информацию.

Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой истории. Люди находящиеся на месте происшествия, сразу собрали денежные средства на вскрытие автомобиля. Отдельное спасибо жителям микрорайона, которые не остались равнодушными: активно искали владельцев машины, вели переговоры со всеми инстанциями. Огромное спасибо Ирине Сергеевой за активные действия в поиске владельцев машины и спасении щенка».