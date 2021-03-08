Великолучане читали Гоголя в честь академика Ивана Виноградова
В 2021 году общественность отмечает 130-летие со дня рождения советского математика, академика Академии наук СССР Ивана Матвеевича Виноградова. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».
Иван Матвеевич – уроженец села Милолюб Великолукского района Псковской области. В связи с этой датой сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского в Великих Луках разработали проект «Интеграл Виноградова», одной из составляющих которого стало громкое чтение любимой книги академика – повести Н. В. Гоголя «Портрет». Участники читали по небольшому отрывку. Видео было размещено в библиотеке на YouTube.