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Общество

Великолучане читали Гоголя в честь академика Ивана Виноградова

Любимую книгу академика Ивана Виноградова читали вслух. Фото Полит.ру

В 2021 году общественность отмечает 130-летие со дня рождения  советского математика, академика Академии наук СССР Ивана Матвеевича Виноградова. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Иван Матвеевич – уроженец села Милолюб Великолукского района Псковской области. В связи с этой датой сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского в Великих Луках разработали проект «Интеграл Виноградова», одной из составляющих которого стало громкое чтение любимой книги академика – повести Н. В. Гоголя «Портрет». Участники читали по небольшому отрывку. Видео было размещено в библиотеке на YouTube.

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