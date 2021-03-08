В Бежаницах состоялся концерт для женщин
Районный Центр культуры в Бежаницах 8 марта подарил всем женщинам праздничное и весеннее настроение, сообщает газета «Сельская новь».
В честь прекрасного праздника в концертном зале состоялась программа «Всё в женских руках».
Перед началом мероприятия в фойе для гостей была организована выставка - продажа изделий народно - прикладного творчества клуба «Душа».
Растрогали мамочек поздравления очаровательных маленьких артистов. Женскую половину зала особенно порадовали солисты- мужчины:Победитель проекта «Опочка - новые имена», лауреат конкурса «Псковская волна - Денис Косенков и уже полюбившийся нашим зрителям Фёдор Салуян.
Зрители тепло благодарили артистов, даря им свои аплодисменты.