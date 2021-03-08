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Общество

В Бежаницах состоялся концерт для женщин

Растрогали мамочек поздравления очаровательных маленьких артистов. Фото газеты Сельская новь

Районный Центр культуры в Бежаницах 8 марта подарил всем женщинам праздничное и весеннее настроение, сообщает газета «Сельская новь».

В честь прекрасного праздника в концертном зале состоялась программа «Всё в женских руках».

Перед началом мероприятия в фойе для гостей была организована выставка - продажа изделий народно - прикладного творчества клуба «Душа».
Растрогали мамочек поздравления очаровательных маленьких артистов. Женскую половину зала особенно порадовали солисты- мужчины:Победитель проекта «Опочка - новые имена», лауреат конкурса «Псковская волна - Денис Косенков и уже полюбившийся нашим зрителям Фёдор Салуян.
Зрители тепло благодарили артистов, даря им свои аплодисменты.

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