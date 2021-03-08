В соборе Успения Богородицы Псково-Печерского монастыря проведут современную вентиляцию

23:00, 08 марта 2021, ПАИ

В древнейшем соборе Успения Богородицы Псково-Печерского монастыря, 1473 года постройки, появится новая вентиляция, температура будет регулироваться с помощью специальных приборов. Об этом сообщил паблик «Возрождение Псков». Эти меры помогут сохранить бесценные святыни обители, обеспечат приток свежего воздуха во время богослужений, которые собирают большое количество не только братии, но и паломников.



Готовится проект приспособления и реставрации. Андрей Лукичев, архитектор-реставратор фирмы АРТРУСТ (Санкт-Петербург) о ходе предпроектных работ:

«В настоящее время выполняем работы по обследованию шурфов зондажей Успенского и Покровского храмов. Это полевые работы. Затем будут выполняться камеральные, на основании того, что мы сможем обнаружить, найти и выявить в ходе исследований. Сейчас так же выполняем отборы проб образцов отделочных материалов, каменных материалов, штукатурки, смотрим состояние фундаментов. Возможно, найдем интересные культурные слои. То, что будет важно для монастыря, для науки. По планам, это будет музеефицировано, или показано в презентационных материалах для экскурсий.»