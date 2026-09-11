Улицу Радужную планируют отремонтировать в Псковском районе

16:47, 11 сентября 2026, ПАИ

Улицу Радужную в деревне Борисовичи планируют отремонтировать в Псковском районе. Соответствующий муниципальный контракт размещён на портале государственных закупок.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 0,241 километра, ширина дороги – четыре метра. Площадь покрытия, которое планируется обновить, достигает 8 710 квадратных метров.

В рамках исполнения обязательств подрядчику необходимо провести разработку грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из бутового камня, а также укладку покрытия из песчано-гравийных или щебёночно-песчаных смесей.

Финансирование работ будет осуществляться за счёт средств бюджета Псковского муниципального округа. Начальная (максимальная) цена контракта – 14,97 млн рублей.

Завершить ремонт подрядчик обязан в течение 45 дней после подписания контракта. Срок действия контракта при этом установлен до 30 декабря 2026 года.