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Общество

Выход есть всегда: новый проект учит подростков говорить нет преступникам

«Выход 31» – проект, который был создан в ответ на участившиеся попытки склонить молодых россиян к совершению поджогов, подрывов и других терактов. Авторы обращают внимание, что подростки не любят вмешательства в личную жизнь, но есть тревожные признаки, которые нельзя оставлять без внимания.

Изображение здесь и далее ПАИ предоставили авторы проекта

Родителям дали несколько советов, как правильно говорить с ребёнком. Важно сохранять спокойный и доверительный тон, постараться выстроить разговор так, чтобы подросток чувствовал себя в безопасности и мог открыто рассказать о том, что его беспокоит. Стоит задавать открытые вопросы, внимательно выслушивать и обсуждать ситуацию, не оказывая давления или обвиняя.

Ребёнку нужно объяснить, как действуют вербовщики и интернет-мошенники: какие приёмы они используют, чем опасны их предложения и как распознать попытки манипуляции. «Договоритесь, что если ему предложат подработку с подозрительными условиями, роль «спецагента», участие в закрытом чате или выполнение каких-либо «заданий», он сразу сообщит об этом. Ребёнок должен знать, что родители всегда выслушают, поддержат и помогут», – подчеркнули авторы проекта.

Как распознать риск?

  • у подростка резко изменилось поведение, он стал более замкнутым, тревожным или скрытным;
  • появились непонятные подработки, ему обещают «решить все проблемы»;
  • новые виртуальные друзья, в том числе в играх и закрытых онлайн-сообществах;
  • в речи подросток упоминает «схемы», «кураторов» и «задания»;
  • постоянно переписывается или созванивается с кем-то, в том числе поздно вечером или ночью;
  • уходит от разговоров о новых знакомых и не хочет объяснить, с кем общается и почему держит их в секрете.

Школьнику очень важно объяснить, что новый знакомый из онлайн-игры или чата – не друг только потому, что он так себя называет. Если нет личного знакомства – его словам, обещаниям и просьбам нельзя доверять.

Обещания и угрозы вербовщиков – пустой звук. В реальности они не смогут ничего сделать. «Последствия твоих действий будут реальными. Релейный шкаф или вышку сотовой связи восстановят через неделю, а твоя жизнь изменится навсегда», – говорится в сообщении проекта «Выход 31».

Отметим, что число подростков, пострадавших от киберпреступлений, за шесть месяцев этого года выросло на 35,5 %.

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