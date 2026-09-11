Психиатр-нарколог стал гостем программы «Анамнез». Главное

16:50, 11 сентября 2026, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 11 сентября стал и.о. заместителя главного врача по медицинской части, врач психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов. Разговор был приурочен к Неделе сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости, а также Дню трезвости в России.

Главное:

- Впервые за пять лет выросло на 30% количество выявленных случаев зависимости. Эти изменения связаны с изменение методики подсчета, сюда стали относить повторные обращения.

- Пьющих людей стало меньше, а зависимых больше.

- Среди зависимых в основном люди старшего возраста. «У молодежи пить не в тренде». Зумеры почти не употребляют алкоголь. Их приоритет спорт, ЗОЖ или «невкусно и бессмысленно».

- Попытка «лечить» тревогу алкоголем – порочный круг, который приводит как раз наоборот к нарастанию депрессии. Потому что алкоголь – депрессогенный напиток за счёт содержания этанола.

- Алкоголь рано или поздно приводит к раку и деменции.

- Зависимость вызывает этанол, который находится абсолютно во всех спиртных напитках.

- При терапии этанол, которым заполнена клетка, капельным путем замещают витаминами группы В.

- Мужчины больше пьют. Это связано, скорее, с социумом, так как принято, что мужчины не обращаются к специалистам, когда им плохо, а проблемы зачастую решают алкоголем.

- Безалкогольное пиво может вернуть человека к спиртному.