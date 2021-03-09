Японцы придумали телефонную будку, из которой нельзя позвонить

23:58, 08 марта 2021, ПАИ

Больше десяти лет назад в японском посёлке Оцути появилась необычная телефонная будка. По-настоящему дозвониться из неё до кого-либо нельзя: она не подключена к телефонной линии. Тем не менее к ней приезжают люди со всей Японии, чтобы позвонить умершим близким. Об этом написала Meduza со ссылкой на Reuters.

На холме в саду японского посёлка Оцути в 500 километрах на северо-восток от Токио стоит белая телефонная будка. Сюда приходят те, кто в марте 2011 года выжил во время самого сильного землетрясения в истории Японии. Оно повлекло за собой цунами, затопление нескольких городов (пострадал и посёлок Оцути) и катастрофу на АЭС «Фукусима-1». 15,8 тысячи человек погибли, ещё 2,5 тысячи считаются пропавшими без вести. Им и звонят выжившие.

К телефону приезжают тысячи людей со всей Японии. Среди них — не только выжившие во время землетрясения и цунами, но и те, кто потерял своих близких в результате болезни или самоубийства. Будку на холме они называют «телефоном ветра».