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Общество

Японцы придумали телефонную будку, из которой нельзя позвонить

Из этой будки японцы звонят умершим родственникам. Фото Issei Kato / Reuters / Scanpix / LETA

Больше десяти лет назад в японском посёлке Оцути появилась необычная телефонная будка. По-настоящему дозвониться из неё до кого-либо нельзя: она не подключена к телефонной линии. Тем не менее к ней приезжают люди со всей Японии, чтобы позвонить умершим близким. Об этом написала Meduza со ссылкой на Reuters.

На холме в саду японского посёлка Оцути в 500 километрах на северо-восток от Токио стоит белая телефонная будка. Сюда приходят те, кто в марте 2011 года выжил во время самого сильного землетрясения в истории Японии. Оно повлекло за собой цунами, затопление нескольких городов (пострадал и посёлок Оцути) и катастрофу на АЭС «Фукусима-1». 15,8 тысячи человек погибли, ещё 2,5 тысячи считаются пропавшими без вести. Им и звонят выжившие. 

К телефону приезжают тысячи людей со всей Японии. Среди них — не только выжившие во время землетрясения и цунами, но и те, кто потерял своих близких в результате болезни или самоубийства. Будку на холме они называют «телефоном ветра». 

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