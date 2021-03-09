Ещё 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области

07:49, 09 марта 2021, ПАИ

32 797 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 53 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 21 765 пациентов (за сутки – 30), умерли 184 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 288 970 (за сутки – 830) тестов на коронавирус.

Также глава региона отметил, что в действующих очагах новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Под контролем Роспотребнадзора остаются четыре вспышки COVID-19.