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Общество

Минкультуры начнёт контролировать приём в творческие вузы с 2022 года

Приём в российские творческие вузы перейдёт из ведения Минобрнауки в Минкультуры с 2022 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

По её словам, министерство будет отвечать за то, какое учреждение сколько бесплатных мест получит. Ранее данное решение принималось коллегиально совместно с Минобрнауки.

Также Ольга Любимова подчеркнула, что сокращать количество абитуриентов или вводить паузы в образовании не планируется.

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