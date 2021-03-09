В России предложили ввести уголовное наказание за фейки о росте цен на продукты

08:50, 09 марта 2021, ПАИ

В России предложили ввести уголовное наказание за фейки о росте цен на продукты. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, пишет газета «Известия».

Речь идёт об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и другие) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок стоимости данных товаров, отметил автор инициативы.

Парламентарий подчеркнул, что одним из факторов резкого ценового скачка является распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен, а также создать дефицит.

Отмечается, что новые нормы дополняют статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» новой частью 3. В виде наказания предлагается предусмотреть штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет, а для юридических лиц – от 500 до 800 тысяч рублей.