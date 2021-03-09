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Общество

В Псковской области учащемуся образовательного учреждения грозит тюрьма за призывы к экстремизму

В Псковской области учащемуся образовательного учреждения грозит уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

4 марта 2018 года воспитанник Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, находясь на территории заведения, обратился к учащимся с призывом к участию в массовых беспорядках, чтобы воспрепятствовать законной деятельности образовательной организации. В прокуратуре отметили, что молодой человек был неформальным лидером среди несовершеннолетних. Он угрожал сверстникам, сотрудникам учреждения и полицейским, в ходе беспорядков уничтожил имущество образовательной организации, а также пропагандировал запрещенное общественное движение «Арестантское уголовное единство».

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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