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Общество

На бывшего заместителя гендиректора «Псковпассажиравтотранса» завели уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя генерального директора «Псковпассажиравтотранса» по факту нарушения бюджетного законодательства и закона о закупках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с июля по ноябрь 2015 года первый заместитель руководителя предприятия организовал заключение между «Псковпассажиравтотрансом» и ООО «РЕС», единственным учредителем которого он сам являлся, фиктивных договоров на оказание услуг по установке тахографов. В документах указывалось, что ООО «РЕС» оказало предприятию услуги на общую сумму свыше 480 тыс. рублей. При этом фактически тахографы не были установлены.

В отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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