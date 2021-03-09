Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове

09:30, 09 марта 2021, ПАИ

Фронтмен группы «Алиса» и член Ленинградского рок-клуба Константин Кинчев рассказал, что мог попасть в тюрьму из-за проблем с властями СССР в конце 80-х годов.

Как сообщает 5-tv.ru, 17 ноября 1987 года перед концертом в ленинградском дворце спорта «Юбилейный» музыкант подрался с милиционерами, так как стражи порядка не хотели пускать его беременную жену за кулисы. После этого, по словам Константина Кинчева, его предупреждали о подготовке провокации. «Была подготовленная акция, которую инициировали обком партии и обком комсомола и которая была всецело поддержана милицией Санкт-Петербурга. Поэтому вот это все закрутилось-завертелось», — отметил Кинчев.

Затем молодежный ленинградский журнал «Смена» опубликовал статью «Алиса с косой челкой». Лидера рок-группы обвинили в пропаганде нацизма и провокации беспорядков, артисты «Ленконцерта» заявили о неуважении музыканта к публике. После освещения инцидента на телевидении и в прессе проблемы начались у всей группы «Алиса», были сложности с организацией концертов.

Константину Кинчеву предъявили обвинение в «злостном хулиганстве», но отпустили под подписку о невыезде. Однако он нарушил предписание и поехал выступать в Псков. По возвращении в Ленинград музыканта задержали на семь суток, а группе «Алиса» запретили выступать полгода. 11 июля 1988 года состоялся суд, и после прослушивания аудиозаписи ноябрьского концерта судья подтвердил несостоятельность обвинений в пропаганде нацизма. «Дело Кинчева» прекратили. Музыкант отметил, что мог бы сесть в тюрьму на 5 лет, если бы не помощь руководителей Ленинградского рок-клуба. Константин Кинчев заметил, что его отпустили, передав «на поруки трудовому коллективу».