19 ДТП произошло в Псковской области за первую неделю марта
За первую неделю марта в Псковской области произошло 19 ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
С 1 по 7 марта на территории региона в результате аварий пострадали 22 человека, два человека погибло. Сотрудники ГИБДД пресекли 2204 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. За неделю остановили 35 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, из этого числа три водителя уже ранее привлекались за аналогичное правонарушение.