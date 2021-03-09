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19 ДТП произошло в Псковской области за первую неделю марта

Фото из архива ПАИ

За первую неделю марта в Псковской области произошло 19 ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С 1 по 7 марта на территории региона в результате аварий пострадали 22 человека, два человека погибло. Сотрудники ГИБДД пресекли 2204 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. За неделю остановили 35 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, из этого числа три водителя уже ранее привлекались за аналогичное правонарушение.

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