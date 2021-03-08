Подведены итоги чемпионатов Псковской области по шахматам среди мужчин и женщин

10:52, 09 марта 2021, ПАИ

В Псковской области подвели итоги региональных чемпионатов 2021 года среди мужчин и женщин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

В частности, чемпионом Псковской области 2021 года по спортивной дисциплине «шахматы» стал кандидат в мастера спорта России, имеющий международное звание «Мастер ФИДЕ», Наум Руденко из Псковского района. Это вторая победа юниора в чемпионате среди мужчин, ранее в 2019 году он уже выигрывал титул чемпиона области.

Второе место завоевал чемпион 2020 года Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор, третье место у многократного чемпиона области Валентина Власова из Великих Лук. Оба шахматиста являются кандидатами в мастера спорта России, а также имеют международное звание «Мастер ФИДЕ».

По результатам чемпионата области 2021 года среди мужчин четверо шахматистов выполнили и подтвердили нормативы спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России» по шахматам.

Чемпионкой области 2021 года по спортивной дисциплине «шахматы» стала 12-летняя юная шахматистка Эвелина Галаханова из Псковского района. Она впервые завоевала это звание, победив своих соперниц, которые в большинстве своем являются шахматистками более старшего возраста.

Серебряную медаль завоевала Дарья Кульнева из Пскова, а бронзовую награду вручили Асе Якоревой из Великих Лук.

Все турниры обсчитаны на российский и международный шахматный рейтинг. Обслуживали игры главный арбитр Светлана Ханнанова и главный секретарь Андрей Лилейкин, оба спортивные судьи по шахматам первой категории, имеющие лицензию ФИДЕ.

С полными результатами можно ознакомиться здесь и здесь.