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Мужчина угнал ГАЗ в дновской деревне и попал в ДТП

В Дновском районе мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

7 марта ночью в деревне Скугры Дновского района от дома на улице Центральной неизвестный угнал ГАЗ-66. Вскоре полиция задержала подозреваемого, им оказался 34-летний безработный местный житель. Автомобиль обнаружили в кювете, в нескольких километрах от места угона.

Выяснилось, что мужчина решил прокатиться на грузовике, но не справился с управлением и съехал в кювет. Кроме того, у него не было водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело.

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