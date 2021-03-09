Более 60 объектов благоустроят в Псковской области в этом году по нацпроекту

11:14, 09 марта 2021, ПАИ

В Псковской области в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будут благоустроены 62 объекта: 53 общественные территории и 9 дворов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В целом в 2021 году будет заключено 62 контракта на проведение работ по благоустройству, их общая стоимость — около 160 млн рублей. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Запущена платформа для голосования за объекты благоустройства.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Платформа для голосования еще находится в стадии доработки, сейчас идет ее наполнение информацией. Само голосование стартует 26 апреля и продлится по 30 мая на единой федеральной платформе.