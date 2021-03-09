0
12:11
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
11:59
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
11:16
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
11:06
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
11:05
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
10:32
Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками
09:30
Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове
Еще новости
Общество

Более 60 объектов благоустроят в Псковской области в этом году по нацпроекту

В Псковской области в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будут благоустроены 62 объекта: 53 общественные территории и 9 дворов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В целом в 2021 году будет заключено 62 контракта на проведение работ по благоустройству, их общая стоимость — около 160 млн рублей. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Запущена платформа для голосования за объекты благоустройства.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Платформа для голосования еще находится в стадии доработки, сейчас идет ее наполнение информацией. Само голосование стартует 26 апреля и продлится по 30 мая на единой федеральной платформе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
09 марта 2021
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
09 марта 2021
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
09 марта 2021
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
09 марта 2021
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
09 марта 2021
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками
09 марта 2021
Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками
Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове
09 марта 2021
Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове
Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
09 марта 2021
Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

Идет загрузка...