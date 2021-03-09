Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей

11:59, 09 марта 2021, ПАИ

Повар из Псковской области Светлана Филягина выиграла в «Жилищную лотерею» миллион рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Светлана Филягина на протяжении пяти лет участвует в лотереях вместе с мужем. В момент покупки Светлана загадала выиграть крупную сумму. По итогам 423-го тиража она стала обладательницей загородного дома. Победительница оформила приз деньгами, сумма которого составила 1 миллион рублей, и дополнительно — 100 тысяч рублей.

Праздничную передачу женщина смотрела одна. Часть билетов проверила сразу, а остальные позже на сайте «Столото».

«Когда увидела выигрыш на экране, не сразу поверила, что это происходит со мной. Раз десять его перепроверила, прежде чем мужа обрадовать, — улыбается счастливица. - Сложно описать, какие чувства я испытала в тот момент. Это нужно пережить самому, чего я и желаю всем участникам лотерей».

Псковичка по профессии повар, и для нее работа — это хобби. Дома женщина особенно любит печь торты. Выигранными деньгами победительница планирует полностью закрыть ипотеку.