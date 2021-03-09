Досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям упростили в России

11:59, 09 марта 2021, ПАИ

В России упростили досрочный выход на пенсию учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь в стаж работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок касается всех категорий работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Ранее в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.