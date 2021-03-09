0
12:11
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
11:59
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
11:16
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
11:06
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
11:05
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
10:32
Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками
09:30
Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове
Еще новости
Общество

Досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям упростили в России

В России упростили досрочный выход на пенсию учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь в стаж работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок касается всех категорий работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Ранее в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
09 марта 2021
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
09 марта 2021
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
09 марта 2021
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
09 марта 2021
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
09 марта 2021
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками
09 марта 2021
Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками
Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове
09 марта 2021
Известный рок-музыкант рассказал, как чуть не попал в тюрьму после концерта в Пскове
Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
09 марта 2021
Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

Идет загрузка...