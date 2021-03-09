Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Четыре сотрудника Управления Роспотребнадзора по Псковской области получили государственные награды за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сотрудники псковского Роспотребнадзора отмечены наградами «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».
«Орденом Пирогова» награждены заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Алексеева и начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах Максим Максимов.
«Медалью Луки Крымского» наградили главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах Светлану Юдину и главного специалиста-эксперта отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Анну Юфимец.