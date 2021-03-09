Пенсионерку из Порхова приговорили к условному сроку за удар сожителя ножом

12:57, 09 марта 2021, ПАИ

В Порхове 64-летнюю жительницу приговорили на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года за удар сожителя ножом. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

7 июня 2020 года женщина находилась вместе с сожителем в гостях, где распивали спиртное. По возвращении домой между ними началась ссора, в ходе которой пенсионерка ударила сожителя ножом в грудь. Обстоятельств произошедшего ни подсудимая, ни потерпевший не помнили, поскольку находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговор не вступил в законную силу.