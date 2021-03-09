Угрожавшего ножом нетрезвого мужчину задержали в Новосокольниках росгвардейцы

13:17, 09 марта 2021, ПАИ

В Новосокольниках росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом знакомому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 марта около часа ночи наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в доме на улице Загородной произошел конфликт. Мужчина пояснил прибывшим правоохранителям, что во время распития спиртных напитков между ним и его знакомым возникла словесная перепалка, в ходе которой нетрезвый 35-летний местный житель достал нож и стал угрожать физической расправой.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства его передали в полицию.