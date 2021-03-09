0
15:54
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
14:52
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта
13:31
Семья Алексеевых из Пскова больше всех наловила рыбы на соревнованиях в Печорском районе
13:04
Возможности внедрения в Псковской области техразработок для сфер экологии, ЖКХ и АПК обсудили на совещании губернатора
12:11
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
11:59
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
11:16
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
Еще новости
Общество

Угрожавшего ножом нетрезвого мужчину задержали в Новосокольниках росгвардейцы

В Новосокольниках росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом знакомому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 марта около часа ночи наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в доме на улице Загородной произошел конфликт. Мужчина пояснил прибывшим правоохранителям, что во время распития спиртных напитков между ним и его знакомым возникла словесная перепалка, в ходе которой нетрезвый 35-летний местный житель достал нож и стал угрожать физической расправой.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства его передали в полицию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
09 марта 2021
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта
09 марта 2021
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта
Возможности внедрения в Псковской области техразработок для сфер экологии, ЖКХ и АПК обсудили на совещании губернатора
09 марта 2021
Возможности внедрения в Псковской области техразработок для сфер экологии, ЖКХ и АПК обсудили на совещании губернатора
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
09 марта 2021
Президент наградил сотрудников псковского Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
09 марта 2021
Повар из Псковской области выиграла в лотерею миллион рублей
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
09 марта 2021
Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
09 марта 2021
Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
09 марта 2021
До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области

Идет загрузка...