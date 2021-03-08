«Мастера хорового пения» откроют 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

13:51, 09 марта 2021, ПАИ

Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» откроет 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове. Концерт состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 16 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Программа концерта построена таким образом: первое отделение – это русская музыка a’cappella, во втором отделении прозвучат три русские песни Рахманинова и впервые в Пскове прозвучит его же кантата «Весна», что замечательно в середине марта и на открытии Фестиваля русской музыки», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Маэстро также добавил, что «профессиональный хор a’cappella в Пскове звучит очень редко и это уникальная возможность вживую услышать знаменитый коллектив».

Академический большой хор создал в 1928 году мастер хорового искусства Александр Свешников, он же стал его первым художественным руководителем.

С 2005 года художественный руководитель коллектива, получившего название «Мастера хорового пения», – народный артист России, профессор Московской консерватории Лев Конторович. Его ученики успешно работают в хоровых коллективах, музыкальных театрах и учебных заведениях России, ближнего и дальнего зарубежья.

Под руководством Льва Конторовича обновленный состав хора «Мастера хорового пения» успешно продолжает традиции, заложенные лучшими музыкантами этого жанра.

За 90 лет хор исполнил более 15 тысяч произведений – опер, ораторий, кантат русских и зарубежных композиторов, произведений a’cappella, народных песен, духовной музыки. Многие из них составили «золотой фонд» отечественной звукозаписи, получили признание за рубежом.

В исполнении Большого хора впервые прозвучали многие хоровые произведения Прокофьева, Шостаковича, Щедрина, Хачатуряна, Тактакишвили, Агафонникова, Евграфова и других композиторов.

Именитый коллектив был участником многих престижных российских и зарубежных музыкальных фестивалей. Академическому большому хору рукоплескали в крупнейших концертных залах городов России, Китая, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи, Катара, Индонезии.

Напомним, 47-й Фестиваль русской музыки, посвящённый великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, пройдёт с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии здесь.