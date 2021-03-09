В России появится возможность оформления кредита на образование через «Госуслуги»

14:39, 09 марта 2021, ПАИ

Минобрнауки России прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через портал госуслуг. Это следует из доклада за 2020 год о реализации плана деятельности ведомства на период с 2019 по 2024 год.

«В настоящее время ведётся активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заемщика, банка и ООВО [образовательной организации высшего образования], а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ [Единого портала государственных и муниципальных услуг]», – говорится в документе.

В мае 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банк России запустили сервис «Цифровой профиль», который позволит гражданам через личный кабинет портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов.